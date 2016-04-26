Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MTF_FibBreakout1.3 - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Keris2112
MTF_FibBreakout1.3 Indikator. Verwendet den Stochastic-Indikator.
MTF_FibBreakout1.3 Indikator. Verwendet den Stochastic-Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7961
