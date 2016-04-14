CodeBaseSecciones
PrintText - script para MetaTrader 4

772
(5)
PrintText.mq4 (6.05 KB) ver
Este script expone las capacidades del lenguaje MQL4 en lo referente a la representación de información de texto en el gráfico.

                                                                                                         

                                                                                                

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7960

