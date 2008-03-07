Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PrintText - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3542
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот скрипт демонстрирует возможности языка MQL4 по выводу текстовой информаии на график.
MTF_MAChnl810_Env
Индикатор MTF_MAChnl810_Env.MTF_Bbands
Индикатор MTF_Bbands. Работает с индикатором BBands.
MTF Stochastic Standard
Индикатор MTF Stochastic Standard. Показывает 4 стохастика на 1-ом.Delta
Индикатор Delta.