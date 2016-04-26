CodeBaseKategorien
PrintText - Skript für den MetaTrader 4

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
702
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieses Skript demonstriert die Fähigkeiten von MQL4 zur Darstellung von Text Informationen in einem Chart.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7960

