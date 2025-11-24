CodeBaseSezioni
StopOutPrice - script per MetaTrader 5

Ivan Ivanov
Visualizzazioni:
5
Valutazioni:
(34)
Pubblicato:
Lo script calcola il prezzo al quale può avvenire lo Stop Out (chiusura forzata della posizione) e il prezzo dopo il quale il valore del Free Margin diventa negativo.

La dimensione della posizione per il simbolo corrente può essere impostata nel parametro di input EnterVolume:

  • EnterVolume=0 (default) - calcolo dei valori con il volume della posizione aperta;
  • EnterVolume>0 - calcolo di una posizione lunga con il volume di EnterVolume;
  • EnterVolume<0 - calcolo per una posizione corta con il volume di EnterVolume.

