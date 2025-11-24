Unisciti alla nostra fan page
StopOutPrice - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 5
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Lo script calcola il prezzo al quale può avvenire lo Stop Out (chiusura forzata della posizione) e il prezzo dopo il quale il valore del Free Margin diventa negativo.
La dimensione della posizione per il simbolo corrente può essere impostata nel parametro di input EnterVolume:
- EnterVolume=0 (default) - calcolo dei valori con il volume della posizione aperta;
- EnterVolume>0 - calcolo di una posizione lunga con il volume di EnterVolume;
- EnterVolume<0 - calcolo per una posizione corta con il volume di EnterVolume.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/795
La strategia dell'incrocio di due medie mobili è una delle strategie di trading più comuni nel mercato finanziario. Si basa sull'utilizzo di due medie mobili (solitamente a lungo e a breve termine) e segnala l'ingresso in una posizione in base al loro incrocio.Harmonic Moving Average
Versione MQL5 della media mobile armonica
Un esempio di utilizzo della DLL per lavorare con le funzioni di File Mapping. In questo esempio, l'Expert Advisor lanciato crea un file virtuale in memoria e inizia ad aggiornare la quotazione del simbolo. Quando si lanciano gli EA in altri terminali, questi aprono il file creato e iniziano ad aggiornarvi le loro quotazioni. In questo modo, gli Expert Advisor scambiano le loro quotazioni attraverso un file comune.Mappatura della memoria
DLL (progetto VC++ 2010) per lavorare con il Memory Mapping.