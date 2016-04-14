El indicador KDJ desactiva las fluctuaciones a corto plazo. Contiene un parámetro para ajustar y elevar las dos nuevas líenas del índice RSV: el precio de cierre de la volatilidad a corto plazo KDC: la diferencia K-D para determinar el cambio de las tendencias de precio y abrir posiciones.

Indicador MTF-Dinapoli_Target. Trabaja junto con DinapoliTargets.