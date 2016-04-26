Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Candle_Signal - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 962
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Author: cja
Um indicador de alarme. Veja no fórum.
Um indicador de alarme. Veja no fórum.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7932
18_28Cross
Indicador 18_28Cross.Heiken Ashi Smoothed
Indicador suavizado Heiken Ashi.
OverLay Chart
Sobrepõe dois ou mais gráficos na mesma janela.Kalman filter
Fast adaptive trend line is an estimate of the trend line.