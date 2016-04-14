Mira cómo descargar robots gratis
Heiken Ashi Smoothed - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 7002
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor: Raff
Indicador Heiken Ashi Smoothed.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7930
