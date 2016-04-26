CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Candle_Signal - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
997
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: cja

Der Alarm Indikator. Siehe Forum.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7932

18_28Cross 18_28Cross

18_28Cross Indikator.

Heiken Ashi Smoothed Heiken Ashi Smoothed

Heiken Ashi Smoothed Indikator.

OverLay Chart OverLay Chart

Überlager zwei oder mehrere Charts im selben Fenster.

Modifizierter Indicktor KDJ und automatisches KDJ Trading System Modifizierter Indicktor KDJ und automatisches KDJ Trading System

Indikator KDJ neutralisiert kurzfristige Fluktuationen. Er besitzt einen Parameter zur Anpassung und Erhöhung der zwei neuen RSV-Indexlinien: Schlusskurs der kurzfristigen Volatilität KDC: K-D Differenz, um die Änderung des Preistrends festzustellen und Positionen zu eröffnen.