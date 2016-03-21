Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SAR Color - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 852
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Kalenzo
Indikator SAR_COLOR.
Indicator SAR Color
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7924
IFish
Indiaktor IFish.KaufWMAcross
Indicator KaufWMAcross. Verwendet den Indikator Kaufman.
Hull_O_H_L_C
Indikator Hull_O_H_L_C.Nevalyashka 10-line EA
The Expert Advisor simply opens orders in the opposite direction after the current order is closed.