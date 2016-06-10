私たちのファンページに参加してください
HLR - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
実際の著者：
alexjou
HighestLowestRange (HLR) はXバー前の範囲内で相対価格の位置を決定します。この指標は、価格が範囲の下部(新しい底）にある場合は0に等しく、価格が範囲の上部（新しい天井）にある場合は1（または100％）に等しいです。価格が範囲の中間に位置する場合、指標はは0.5または50％です。
取引シグナル。ロングポジションをHLRは0.8レベルを克服したときに開かれ、ポジションはHLRが0.2レベルを超えるとショートに逆転されます。他の言葉を使うと、価格が価格範囲の上限または下限（20％）に位置しているときにポジションが開かれます。この指標は40日のチャネルブレイクアウトに基づいたシステムを用いて検証されました。
HLR指標とその使用法はJose Crusetの「The countertrend HLR」稿（Active Trader, Vol. 2）（ロシア語の翻訳も参照）稿で説明されています。
このインディケータは元々MQL4で実装され2007年1月25日にコードベースで公開されました。
MPC指標は、指定された期間の極値を使用して簡単なチャネルをプロットします。これは、最高最低レンジ（HighestLowestRange、HLR）指標に基づいて取引システム（チャネルブレイクアウト）の追加的な視覚的制御のために使用することができます。DSS Bressert
ダブル平滑化ストキャスティックス（Double Smoothed Stochastics）は、ウィリアムブラウとウォルターBressertによって提案されました。DSS値の算出はストキャスティックスと同様で、相違点は二重指数平滑法の使用です。
ラリーウィリアムズのアルティメットオシレータは、高速、中、短期間で算出された3つのストキャスティックの加重値として計算されます。MA質量雲
異なる期間の移動平均の質量によって形成された雲。