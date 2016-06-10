実際の著者：

alexjou

HighestLowestRange (HLR) はXバー前の範囲内で相対価格の位置を決定します。この指標は、価格が範囲の下部(新しい底）にある場合は0に等しく、価格が範囲の上部（新しい天井）にある場合は1（または100％）に等しいです。価格が範囲の中間に位置する場合、指標はは0.5または50％です。

取引シグナル。ロングポジションをHLRは0.8レベルを克服したときに開かれ、ポジションはHLRが0.2レベルを超えるとショートに逆転されます。他の言葉を使うと、価格が価格範囲の上限または下限（20％）に位置しているときにポジションが開かれます。この指標は40日のチャネルブレイクアウトに基づいたシステムを用いて検証されました。



HLR指標とその使用法はJose Crusetの「The countertrend HLR」稿（Active Trader, Vol. 2）（ロシア語の翻訳も参照）稿で説明されています。



このインディケータは元々MQL4で実装され2007年1月25日にコードベースで公開されました。

