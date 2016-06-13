und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
HLR - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:
alexjou
HighestLowestRange (HLR) stellt die relative Preisposition in einem Bereich von einigen X Balken zuvor fest. Wenn sich der Preis im unteren Bereich befindet (im Falle eines neuen Tiefs), ist der Indikator gleich 0, wenn sich der preis im oberen Bereich befindet (im Falle eines neuen Hochs), ist der Indikator gleich 1 (oder 100%). Wenn sich der Preis in der Mitte des Bereichs befindet, ist der Indikator gleich 0.5 oder 50%.
Handelssignale. Eine Longposition wird eröffnet, wenn der HLR über den 0.8 Level steigt, die Position wird zu einem Short umgekehrt, wenn der HLR unter das 0.2 Level fällt, in anderen Worten: die Postion wird geöffnet, wenn sich der Preis in den oberen oder unteren Grenzen (20%) des Preisbereichs bewegt. Der Indikator wurde mit einem System, basierend auf einem 40-Tage-Kanal-Ausbruch getestet.
Der HLR Indikator und seine Verwendung wurde beschrieben im Artikel "The countertrend HLR" von Jose Cruset, Active Trader, Vol. 2 (siehe auch Russische Übersetzung).
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 25.01.2007.
Der MPC Indikator zeichnet einen einfachen Kanal unter Verwendung von Extrema einer spezifizierten Periode. Er kann für zusätzliche visuelle Kontrolle eines Handelssystems (Ausbruchsystem), basierend auf dem HighestLowestRange (HLR) Indikator verwendet werden.DSS Bressert
Der doppelte geglättete Stochastic Indikator wurde von William Blau und Walter Bressert vorgeschlagen. Die Berechnung der DSS Werte ist ähnlich wie beim Stochastic Indikator, der Unterschied ist die Verwendung der doppelten exponentiellen Glättung.
Der Ultimate Oszillator von Larry Williams wird als gewichteter Wert von drei Stochastic-Indikatoren berechnet, er wird für schnelle, mittlere und kurze Perioden berechnet.MA mass cloud
Wolken die durch Massen von gleitenden Durchschnitten gebildet werden.