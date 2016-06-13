Wirklicher Autor:

alexjou

HighestLowestRange (HLR) stellt die relative Preisposition in einem Bereich von einigen X Balken zuvor fest. Wenn sich der Preis im unteren Bereich befindet (im Falle eines neuen Tiefs), ist der Indikator gleich 0, wenn sich der preis im oberen Bereich befindet (im Falle eines neuen Hochs), ist der Indikator gleich 1 (oder 100%). Wenn sich der Preis in der Mitte des Bereichs befindet, ist der Indikator gleich 0.5 oder 50%.

Handelssignale. Eine Longposition wird eröffnet, wenn der HLR über den 0.8 Level steigt, die Position wird zu einem Short umgekehrt, wenn der HLR unter das 0.2 Level fällt, in anderen Worten: die Postion wird geöffnet, wenn sich der Preis in den oberen oder unteren Grenzen (20%) des Preisbereichs bewegt. Der Indikator wurde mit einem System, basierend auf einem 40-Tage-Kanal-Ausbruch getestet.



Der HLR Indikator und seine Verwendung wurde beschrieben im Artikel "The countertrend HLR" von Jose Cruset, Active Trader, Vol. 2 (siehe auch Russische Übersetzung).



Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 25.01.2007.

HighestLowestRange (HLR) Indikator