HLR - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1806
- 等级:
-
已发布:
已更新:
实际作者:
alexjou
此 HighestLowestRange (HLR) 判断价格相对之前 X 条柱线范围的位置。如果价格位于范围底部 (新低的情况), 本指标等于零, 如果价格位于范围顶部 (新高的情况), 指标等于 1 (或 100%)。如果价格位于范围的中间, 则指标等于 0.5 或 50%。
交易信号。 当 HLR 超过 0.8 时开多单, 当 HLR 向下突破 0.2 时, 仓位反向开空单, 换言之, 当价格位于范围的上下边界时 (20%), 可以开仓。本指标已经过系统测试, 基于 40 日通道突破。
此 HLR 指标和它的用法的描述, 由 Jose Cruset 在 "Active Trader - 活跃交易者", 卷 2 上发表的 "The countertrend HLR - 逆势 HLR" 文章中。 (参见 俄文翻译)。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 25.01.2007。
HighestLowestRange (HLR) 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/791
此 MPC 指标使用指定周期的极值绘制一条简单通道。它可用于附加交易系统的可视控制 (通道突破), 基于 HighestLowestRange (HLR) 指标。DSS Bressert
双重平滑随机指标由 William Blau 和 Walter Bressert 提出。计算 DSS 数值与随机指标类似, 不同之处在于使用双重指数平滑。
本指标在牛市趋势下把柱形绘制为蓝色, 在熊市趋势下把柱形绘制为红色.交易信号模块，基于 3LineBreak 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。这一时刻, 当 3LineBreak 形成的柱线改变了它的颜色, 表明这是入场时间。