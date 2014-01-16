实际作者:

alexjou

此 HighestLowestRange (HLR) 判断价格相对之前 X 条柱线范围的位置。如果价格位于范围底部 (新低的情况), 本指标等于零, 如果价格位于范围顶部 (新高的情况), 指标等于 1 (或 100%)。如果价格位于范围的中间, 则指标等于 0.5 或 50%。

交易信号。 当 HLR 超过 0.8 时开多单, 当 HLR 向下突破 0.2 时, 仓位反向开空单, 换言之, 当价格位于范围的上下边界时 (20%), 可以开仓。本指标已经过系统测试, 基于 40 日通道突破。



此 HLR 指标和它的用法的描述, 由 Jose Cruset 在 "Active Trader - 活跃交易者", 卷 2 上发表的 "The countertrend HLR - 逆势 HLR" 文章中。 (参见 俄文翻译)。



此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 25.01.2007。

HighestLowestRange (HLR) 指标