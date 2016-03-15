El indicador Oscilador Estocástico compara dónde está el precio seguro relativo de cierre con su rango de precios durante un período de tiempo determinado.

El Oscilador Estocástico se muestra como dos líneas. La línea principal se llama %K. La segunda línea, llamada %D, es una media móvil de %K. La línea %K generalmente se muestra como una línea sólida y la línea %D generalmente se muestra como una línea punteada.

Hay varias maneras de interpretar un Oscilador Estocástico. Los tres métodos populares son:



Comprar cuando el Oscilador (o bien o %D) cae por debajo de un nivel específico (por ejemplo, 20) y luego se eleva por encima de ese nivel. Vender cuando el oscilador se eleva por encima de un nivel específico (por ejemplo, 80) y luego cae por debajo de ese nivel;

Comprar cuando la línea del indicador se eleva por encima de la línea %D y vender cuando la línea del indicador cae por debajo de la línea %D;

Buscar divergencias. Por ejemplo: donde los precios están haciendo una serie de nuevos máximos y el Oscilador Estocástico no es capaz de superar sus máximos anteriores.



Cálculo



El Oscilador Estocástico tiene tres variables:

%K periodos (Pk). Este es el número de períodos de tiempo utilizados en el cálculo del indicador. Por defecto es 5;



%K Períodos de desaceleración (Sk). Este valor controla el suavizado interno de % K. Un valor de 1 se considera un estocástico rápido; un valor de 3 se considera un estocástico lento. Por defecto es 3;



%D periodos (Pd). Este es el número de períodos de tiempo utilizados en el cálculo de una media móvil de %K. Por defecto es 3;



La fórmula de %K es:

%K = 100*SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk)



Donde:



CLOSE — es el precio de cierre de hoy;

MIN (LOW, Pk) — es el low más bajo en períodos de Pk;

MAX (HIGH, Pk) — es el high más alto en períodos de Pk;

SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) — cantidad compuesta CLOSE - MIN (LOW, Pk) para el período Sk;

SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk) — cantidad compuesta HIGH (Pk)) - MIN (LOW, Pk) para el período Sk.



La Media Movil %d se calcula según la fórmula:

%D = SMA (%K, Pd)



donde:

PD — es el período de suavizado de %K;

SMA — es la Media Móvil Simple.

Descripción de indicador técnico

Descripción completa de estocástico está disponible en Análisis Técnico: Oscilador Estocástico