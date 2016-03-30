Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
StepChoppy_v2 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 779
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: igorad
Indicador StepChoppy_v2. Utiliza los indicadores: StepMA_v7, StepRSI_v5.2.
Indicador StepChoppy_v2. Utiliza los indicadores: StepMA_v7, StepRSI_v5.2.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7897
StepRSI_v5.2
La estrategia de pabloski implementada en el indicador StepRSI_v5.2.StepMA_v7
Indicador StepMA_v7.
Parabolic_Alert
Indicador Parabolic_Alert.Turbo JRSX
Indicador de tendencia Turbo_JRSX