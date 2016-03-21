Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StepChoppy_v2 - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: igorad
StepChoppy_v2 Indikator. Verwendet die Indikatoren: StepMA_v7, StepRSI_v5.2.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7897
