ComprareVendere - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 6
Il vero autore:
bobik
Questo indicatore mostra l'ultima "linea di difesa" della tendenza attuale.
Il cambiamento di tendenza è mostrato da quadrati colorati e la direzione della tendenza da punti colorati. La direzione del trend è determinata dalla dinamica della media mobile, i livelli di supporto/resistenza dipendono dalla volatilità e sono calcolati con l'indicatore Average True Range (ATR).
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 23.02.2008.
Indicatore BuySell
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/785
