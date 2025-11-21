CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

ComprareVendere - indicatore per MetaTrader 5

bobik | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
6
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Il vero autore:

bobik

Questo indicatore mostra l'ultima "linea di difesa" della tendenza attuale.

Il cambiamento di tendenza è mostrato da quadrati colorati e la direzione della tendenza da punti colorati. La direzione del trend è determinata dalla dinamica della media mobile, i livelli di supporto/resistenza dipendono dalla volatilità e sono calcolati con l'indicatore Average True Range (ATR).

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 23.02.2008.

Indicatore BuySell

Indicatore BuySell

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/785

OCM OCM

In questa variante dell'oscillatore di Tushar Chand, il prezzo di ingresso viene pre-smussato mediante una media classica.

ConvertServerTime ConvertServerTime

Funzione per convertire l'ora del server dal fuso orario di un broker a un altro.

StoDiv StoDiv

Un tipico indicatore di segnale semaforico che utilizza l'oscillatore stocastico e i frattali.

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)

Questo blocco di codice esegue un loop di tutte le posizioni aperte ed esegue il trailing in base ai prezzi Ask e Bid.