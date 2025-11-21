Il vero autore:

bobik

Questo indicatore mostra l'ultima "linea di difesa" della tendenza attuale.

Il cambiamento di tendenza è mostrato da quadrati colorati e la direzione della tendenza da punti colorati. La direzione del trend è determinata dalla dinamica della media mobile, i livelli di supporto/resistenza dipendono dalla volatilità e sono calcolati con l'indicatore Average True Range (ATR).



Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 23.02.2008.

Indicatore BuySell