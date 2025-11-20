Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
SeNSeZiOne - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 4
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
QuantifiEd.
Un indicatore di tendenza che fornisce segnali per effettuare operazioni. Il colore dell'indicatore dipende dalla direzione del movimento del mercato, determinata dalla posizione dell'indicatore rispetto alla linea dello zero. Quando il colore passa dal rosa al blu si ha un segnale di acquisto, quando il colore passa dal blu al rosa si ha un segnale di vendita.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com l' 11.02.2008.
Parametri di ingresso:
- SPerioD - periodo (100-200) con valori più piccoli (<100) la linea dell'indicatore darà molti falsi segnali. Il valore ottimale per i grafici orari è 160-180. Per i grafici più piccoli 100-160;
- SFactoR - (da 1 a 10) - sensibilità della linea di mercato alle brusche (a volte false) virate della linea di tendenza; il valore ottimale è (5-7);
- ShiFt - offset rispetto alla linea dello zero.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/782
Chiusura delle operazioni di martingalaMACD Histogram MC
Istogramma MACD
L'indicatore prevede le fasce di prezzo giornaliere e mostra i livelli di resistenza e supporto del giorno corrente, previsti sulla base dei livelli di prezzo del giorno precedente.Salvare la cronologia in HST
Lo script salva la cronologia delle quotazioni nel formato HST. Questo formato di file è supportato da MetaTrader 4 e può essere importato nella cronologia delle quotazioni del terminale o aperto come grafico indipendente.