CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

SeNSeZiOne - indicatore per MetaTrader 5

QuantifiEd | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
4
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

QuantifiEd.

Un indicatore di tendenza che fornisce segnali per effettuare operazioni. Il colore dell'indicatore dipende dalla direzione del movimento del mercato, determinata dalla posizione dell'indicatore rispetto alla linea dello zero. Quando il colore passa dal rosa al blu si ha un segnale di acquisto, quando il colore passa dal blu al rosa si ha un segnale di vendita.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com l' 11.02.2008.

Parametri di ingresso:

  • SPerioD - periodo (100-200) con valori più piccoli (<100) la linea dell'indicatore darà molti falsi segnali. Il valore ottimale per i grafici orari è 160-180. Per i grafici più piccoli 100-160;
  • SFactoR - (da 1 a 10) - sensibilità della linea di mercato alle brusche (a volte false) virate della linea di tendenza; il valore ottimale è (5-7);
  • ShiFt - offset rispetto alla linea dello zero.

Indicatore di SeNSeTTo

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/782

KSU_martin KSU_martin

Chiusura delle operazioni di martingala

MACD Histogram MC MACD Histogram MC

Istogramma MACD

Gamma giornaliera Gamma giornaliera

L'indicatore prevede le fasce di prezzo giornaliere e mostra i livelli di resistenza e supporto del giorno corrente, previsti sulla base dei livelli di prezzo del giorno precedente.

Salvare la cronologia in HST Salvare la cronologia in HST

Lo script salva la cronologia delle quotazioni nel formato HST. Questo formato di file è supportato da MetaTrader 4 e può essere importato nella cronologia delle quotazioni del terminale o aperto come grafico indipendente.