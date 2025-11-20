CodeBaseSections
SeNSetiVe - indicateur pour MetaTrader 5

Un indicateur de tendance qui donne des signaux pour effectuer des transactions. La couleur de l'indicateur dépend de la direction du mouvement du marché, qui est déterminée par la position de l'indicateur par rapport à la ligne zéro. Lorsque la couleur passe du rose au bleu, il s'agit d'un signal d'achat, et lorsque la couleur passe du bleu au rose, il s'agit d'un signal de vente.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 11.02.2008.

Paramètres d'entrée :

  • SPerioD - période (100-200) à des valeurs plus petites (<100) la ligne de l'indicateur donnera beaucoup de faux signaux. La valeur optimale pour les graphiques horaires est 160-180. Pour les graphiques plus petits, la valeur optimale est de 100-160 ;
  • SFactoR - (de 1 à 10) - sensibilité de la ligne de marché aux virages brusques (parfois faux) de la ligne de tendance, la valeur optimale est (5-7) ;
  • ShiFt - décalage par rapport à la ligne zéro.

Indicateur de seNSetiVe

