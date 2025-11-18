Unisciti alla nostra fan page
SinTrend - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 5
Autore reale:
DVYU.
Semplice indicatore di tendenza. La direzione del trend è determinata dalla posizione dell'istogramma rispetto al livello zero. I segnali di entrata appaiono quando la linea dello zero viene rotta. Il cambiamento del colore rosso dell'istogramma in blu fornisce un segnale per entrare in una posizione lunga, il cambiamento del blu in rosso - una posizione corta.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 01.10.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/778
