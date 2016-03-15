Mira cómo descargar robots gratis
Volatilidad Media - script para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1022
- Ranking:
-
- Publicado:
El script realiza el cálculo de la volatilidad promedio del símbolo en el intervalo especificado. Los resultados de cálculo se muestran en los comentarios.
