Scripts

Volatilidad Media - script para MetaTrader 4

El script realiza el cálculo de la volatilidad promedio del símbolo en el intervalo especificado. Los resultados de cálculo se muestran en los comentarios.


Скрипт выполняет расчёт средней волатильности инструмента на заданном интервале. Результаты расчёта выводятся в комментарий.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7755

