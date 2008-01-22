Смотри, как бесплатно скачать роботов
Camarilla AlertwFibs - индикатор для MetaTrader 4
Автор: MrPip
Индикатор Camarilla_AlertwFibs, показывает линии поддержки и сопротивления.
Индикатор Camarilla_AlertwFibs, показывает линии поддержки и сопротивления.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7757
