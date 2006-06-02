Смотри, как бесплатно скачать роботов
Средняя амплитуда движения цены на всей истории - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор отображает среднюю амплитуду движения цены.
Средняя амплитуда движения цены на всей истории
Отображаемые значения:
- Вся длина свечи (High - Low) - красная сплошная линия
- "Тело" свечи (для бычьей свечи = Close - Open) - зелёная сплошная линия
- Сумма "теней" (для бычьей свечи = (High - Close) + (Open - Low) ) - голубая сплошная линия
- Верхняя "тень" (для бычьей свечи = High - Close ) - голубая пунктирная линия
- Нижняя "тень" (для бычьей свечи = Open - Low ) - голубая пунктирная линия
