Pending Order is an order that will be executed if the price touches a point that we specify, in other words open pending order means ordering to open a position at a certain price level. So if price hits a predetermined level, then automatically we have an open trading positions.

Advisor EMA 6.12. Verwendet den Indikator MA.

Es werden alle Segmente der Zickzack-Verbindungen gemessen und das Ergebnis wird in points zurückgegeben.

Advisor DLMv1.4 - MQL4Contest. Verwendet den Indikator FX FISH 2MA.