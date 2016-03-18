CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

E-Friday - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
581
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
E-friday.mq4 (9.12 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Ким Игорь В. aka KimIV

Advisor  E-Friday.

------------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: M15.
Model: Alle Ticks.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7703

EMA 6.12 EMA 6.12

Advisor EMA 6.12. Verwendet den Indikator MA.

Pending Order Pending Order

Pending Order is an order that will be executed if the price touches a point that we specify, in other words open pending order means ordering to open a position at a certain price level. So if price hits a predetermined level, then automatically we have an open trading positions.

ZigzagPoints - A Script for Indikator Zigzag to Measure the Way ZigzagPoints - A Script for Indikator Zigzag to Measure the Way

Es werden alle Segmente der Zickzack-Verbindungen gemessen und das Ergebnis wird in points zurückgegeben.

DLMv1.4 - MQL4Contest DLMv1.4 - MQL4Contest

Advisor DLMv1.4 - MQL4Contest. Verwendet den Indikator FX FISH 2MA.