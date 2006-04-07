CodeBaseРазделы
Индикаторы

Chaikin - индикатор для MetaTrader 4

В комментариях не нуждается, т.к. это классический индикатор. Не нашел его в боекомплекте MT4, пришлось создать самостоятельно.

Chaikin

