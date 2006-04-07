Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Chaikin - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 19304
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В комментариях не нуждается, т.к. это классический
индикатор. Не нашел его в боекомплекте MT4, пришлось создать
самостоятельно.
Chaikin
TrendCapture
Примитивный эксперт, который учится на собственных ошибкахStepByStep
Пошаговый прогон исторических данных для ручного тестирования торговли.
up3x1 Investor
МТС осуществляет торговлю, ориентированную на панику при выходе весомых экономических показателей на рынке FOREX.Уровни Мюррея
Вобщем-то в названии все сказано. В этом индикаторе поправлена ошибка, которая была в предыдущих реализациях.