CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

ColorStdDev - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
21
Note:
(20)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Cet indicateur de force de tendance très visuel est basé sur l'indicateur technique de l'écart-type.

Les valeurs de cet indicateur, exprimées en points, sont comparées aux valeurs des trois niveaux MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel et FlatLevel, qui sont les paramètres d'entrée de l'indicateur. En fonction du résultat de la comparaison, les barres de l'histogramme sont colorées en quatre couleurs. Les valeurs de ces paramètres doivent être définies individuellement pour chaque graphique spécifique.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+-----------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+-----------------------------------+
input int period = 12;                             // Période de calcul de la moyenne
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA;             // Méthode de calcul de la moyenne de l'histogramme
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // Constante de prix
input int MaxTrendLevel=100;                       // Niveau maximal de la tendance
input int MiddLeTrendLevel=40;                     // Niveau de tendance modéré
input int FlatLevel=10;                            // Niveau plat

Indicateur ColorStdDev

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/761

JBrainTrend1Stop JBrainTrend1Stop

Un indicateur qui construit des lignes de niveau de Stop Loss en fonction des données du système de trading BrainTrend1 avec une moyenne préliminaire des séries temporelles de prix.

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

Un indicateur de signal du populaire système de trading BrainTrend1 avec pré-moyenne des séries temporelles de prix.

Trailing with Close by Button and Profit Trailing with Close by Button and Profit

Cet EA vous aide à définir automatiquement les paramètres TP et SL par défaut, le stop suiveur automatique et le pas pour tout ordre que vous placez depuis n'importe quel appareil, la façon simple de fermer tous les ordres avec 5 boutons "Fermer tout", "Fermer le profit", "Fermer la perte", "Fermer l'achat", "Fermer la vente", la fermeture automatique de tous les ordres par valeur seuil de profit ou de perte.

Confluence Detector Confluence Detector

Il détecte s'il existe une confluence entre le cadre temporel du graphique actuel et deux autres cadres temporels.