Cet indicateur de force de tendance très visuel est basé sur l'indicateur technique de l'écart-type.
Les valeurs de cet indicateur, exprimées en points, sont comparées aux valeurs des trois niveaux MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel et FlatLevel, qui sont les paramètres d'entrée de l'indicateur. En fonction du résultat de la comparaison, les barres de l'histogramme sont colorées en quatre couleurs. Les valeurs de ces paramètres doivent être définies individuellement pour chaque graphique spécifique.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input int period = 12; // Période de calcul de la moyenne input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA; // Méthode de calcul de la moyenne de l'histogramme input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // Constante de prix input int MaxTrendLevel=100; // Niveau maximal de la tendance input int MiddLeTrendLevel=40; // Niveau de tendance modéré input int FlatLevel=10; // Niveau plat
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/761
