Vlado - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 859
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor: Nick Bilak
Asesor Vlado. Comercia conforme a los valores del indicador de rango de porcentajes de Williams (%R)
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7593
