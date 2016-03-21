CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Vlado - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor
Ansichten:
631
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
Autor: Nick Bilak

Berater Vlado. Handelt nach den Werten des Williams' Percent Range (%R) Indikators

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7593

