Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Vlado - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 627
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Nick Bilak
Assessor Vlado. Negocia em valores do indicador Média Percentual de Williams (%R)
Assessor Vlado. Negocia em valores do indicador Média Percentual de Williams (%R)
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7593
Volume trader
Assessor Volume trader.ZigZag_Fibo_v2beta
Indicador ZigZag com níveis de Fibo.
UniversalMACrossEA
Assessor Universal MA Cross EA.Tunnelmethod
O EA em um método de canais.