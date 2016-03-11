Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ZigZag_Fibo_v2beta - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1327
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: fukinagashi
Indicador zig-zag con niveles de Fibo.
Indicador zig-zag con niveles de Fibo.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7589
WilliamR36 With Alert
El indicador muestra una tendencia.WcciChart
Indicador WcciChart.
Comerciante de volumen
Trader Asesor de volumen.Vlado
Asesor Vlado. Comercia conforme a los valores del indicador de rango de porcentajes de Williams (%R)