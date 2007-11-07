CodeBaseРазделы
Vlado - эксперт для MetaTrader 4

Автор: Nick Bilak

Советник Vlado. Торговля по значениям индикатора Williams' Percent Range (%R)


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7593

