거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
JBrainTrendSig1 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 10
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
가격 시계열의 사전 평균을 사용하는 인기 있는 BrainTrend1 거래 시스템의 신호 지표입니다.
이 시스템은 잘못된 신호가 많이 발생하기 때문에 많은 사람들이 일반적인 BrainTrendSig1(BTS1)을 거부했습니다. 이 문제를 해결하려면 필터를 사용하고 추가 지표로 차트를 로드해야 했습니다. 이 지표에서는 이 문제를 지표 계산에 사용되는 가격 시계열의 JMA 평활화를 통해 해결했습니다.
결과적으로 지표가 더 안정적이 되었으며 JMA 평활화 덕분에 잘못된 신호가 훨씬 줄어들었습니다. 이러한 영역은 이제 시스템에서 평평한 것으로 인식되며 시장 변동성에 대한 시스템의 민감도는 이제 "길이_" 매개 변수로 조정할 수 있습니다. 일반적인 BTS1에 비해 새로운 지표는 차트에서 더 안정적인 시스템처럼 보입니다. 새로운 추세 추적 시스템이라고 할 수도 있습니다.
인디케이터가 작동하려면 컴파일된 JMA.mq5 인디케이터 파일이 클라이언트 터미널의 MQL5/Indicators 폴더에 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/756
Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.)
마지막으로 마감된 거래(거래)를 선택하여 추가 작업을 진행합니다.A BETTER RSI
노이즈를 완전히 제거하고 모든 시장에서 작동하는 상대 강도 지수!
JBrainTrend1Stop
가격 시계열의 예비 평균을 사용하여 BrainTrend1 거래 시스템의 데이터에 따라 손절매 레벨 라인을 구축하는 지표입니다.ColorStdDev
표준 편차 지표를 기반으로 한 추세 강도의 최대 시각적 지표입니다.