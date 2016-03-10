CodeBaseSecciones
Indicadores

Renko_v1 - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1330
Ranking:
(4)
Publicado:
Renko_v1.mq4 (3.05 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor: igorad

Indicador Renko v1.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7524

