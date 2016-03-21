CodeBaseKategorien
Indikatoren

Renko_v1 - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
910
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Renko_v1.mq4 (3.05 KB) ansehen
Autor: igorad

Indikator Renko v1.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7524

Daily Channel Daily Channel

Simple display any time zone daily channel.

Strength Arrow Strength Arrow

This is an indicator which totally based on RSI. The reason to amend this indicator is knowing the strength of a currency.

ShadeNY ShadeNY

Der Indikator für die Handelssitzungen.

StepSto_v1 StepSto_v1

Indikator StepSto_v1.