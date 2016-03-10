Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
WcciPatterns - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 859
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Yuri Ershtad
Indicador WcciPatterns. Consulte la descripción en el código del indicador mismo.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7551
Example of Heiken Ashi + SMA Automated
Showing how to trade FX market trend using the (SMA: Simple Moving Average) with the Japanese indicator Heiken Ashi.Script to StopLoss and TakeProft in Pips, use your EA Number
Script to set StopLoss and TakeProft in Pips, uses your EA Number, separate SL and TP.