CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

WcciPatterns - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
859
Ranking:
(7)
Publicado:
WcciPatterns.mq4 (35.02 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Yuri Ershtad



Indicador WcciPatterns. Consulte la descripción en el código del indicador mismo.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7551

Renko_v1 Renko_v1

Indicador Renko v1.

RD.Combo RD.Combo

Indicador RD.Combo.

Example of Heiken Ashi + SMA Automated Example of Heiken Ashi + SMA Automated

Showing how to trade FX market trend using the (SMA: Simple Moving Average) with the Japanese indicator Heiken Ashi.

Script to StopLoss and TakeProft in Pips, use your EA Number Script to StopLoss and TakeProft in Pips, use your EA Number

Script to set StopLoss and TakeProft in Pips, uses your EA Number, separate SL and TP.