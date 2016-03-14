Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
EMABands_v1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 938
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: IgorAD
EMA Bands v1 Indikator.
EMA Bands v1 Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7455
EMA AngleZero
Indikator EMA AngleZero.Z-Score Calculation
Die Bibliothek hilft Berechnungen von Max, Min, universal Mittelwert, Standardabweichung , Schiefe Kurtosis, und Z-Score, im Array zu organisieren.
Pivot Fibs
Indikator Pivot FibsFlatTrend
Der Indikator zeigt den Beginn und das Ende einer horizontalen Bewegung an.