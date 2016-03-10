CodeBaseSecciones
Indicadores

EMA AngleZero - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
867
Ranking:
(2)
Publicado:
EMAAngleZero.mq4 (4.95 KB) ver
Autor: jpkfox & MrPip .

Indicador de EMA AngleZero. Lee la descripción de los derechos de autor.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7454

