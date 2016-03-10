Mira cómo descargar robots gratis
DT_ZZ_optimized - indicador para MetaTrader 4
Se trata de una simple optimización "directa" del indicador de DT_ZZ que es utilizado por muchos traders. El indicador DT_ZZ es también una parte del famoso indicador ZUP. La lógica de cálculo no se cambia, por lo que el comportamiento de la variante optimizada no debe diferir de la original. Otras variantes optimizadas en conflicto con la versión original en las barras externas. La ventaja de esta versión es que las llamadas de este indicador pueden ser utilizadas en pruebas. La versión original requiere tiempo de cálculo con la relación exponencial; y esta versión se somete a prueba sin problemas. Por lo tanto utilizando este indicador en otros indicadores bajará la carga de los recursos informáticos.
