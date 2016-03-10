CodeBaseSecciones
Indicadores

StepMA_v6 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizaciones:
1038
Ranking:
(3)
Publicado:
Skyscraper.mq4 (4.45 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor: TrendLaboratory

El indicador de sistema de trading pabloski. Ver aquí.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7362

