Indikatoren

StepMA_v6 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
788
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Urheber: TrendLaboratory

Der Indikator für Handelssystem Pablosky. Sehen Sie hier.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7362

