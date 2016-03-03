無料でロボットをダウンロードする方法を見る
StepMA_v6 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 917
制作者: TrendLaboratory
Pabloski取引システムのインジケータです。詳細はこちらをご覧ください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7362
