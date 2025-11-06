Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Waddah Attar Fibo - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 10
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
Waddah Attar
L'indicatore costruisce linee di possibile resistenza e supporto sotto forma di punti colorati utilizzando i livelli di Fibo.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 22.12.2008.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/731
3XMA_Ishimoku
Un indicatore le cui idee costruttive ricordano molto l'indicatore Ichimoku Kinko Hyo.Simple Bar Timer
It is a script to display the time remaining until next bar arrives.
ZigZag_NK_MTF
Una variante dell'indicatore ZigZag che visualizza i risultati dei suoi calcoli da un timeframe più ampio sul timeframe corrente.Count consecutive no. of bull or bear bars
Codice di esempio per contare il numero consecutivo di barre toro o orso.