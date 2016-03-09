CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Amir - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語
Visualizaciones:
841
Ranking:
(3)
Publicado:
I_XO_A_H.mq4 (2.87 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Amir

Indicador de Amir.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7303

StepMA_Stoch_KV1 StepMA_Stoch_KV1

Indicador StepMA Stoch KV1.

Alerta de señal máximos y mínimos Alerta de señal máximos y mínimos

Indicador Alerta de señal máximos y mínimos.

Ind-SKB-1 Ind-SKB-1

Indicador Ind-SKB-1.

JMA_CCI JMA_CCI

Un indicador más Jurika.