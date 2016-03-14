Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ind-SKB-1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 663
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Kara Software Corp
Indikator Ind-SKB-1.
Indikator Ind-SKB-1.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7305
Script to StopLoss and TakeProft in Pips, use your EA Number
Script to set StopLoss and TakeProft in Pips, uses your EA Number, separate SL and TP.Example of Heiken Ashi + SMA Automated
Showing how to trade FX market trend using the (SMA: Simple Moving Average) with the Japanese indicator Heiken Ashi.
JMA_CCI
Ein weiterer Indikator Jurika.JMA_StarLight
Indikator JMA StarLight.