Indicadores

JMA_CCI - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
791
Ranking:
(4)
Publicado:
JMA_CCI.mq4 (3.24 KB) ver
Autor: Escorpión.

Un indicador más Jurika.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7308

