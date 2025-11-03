Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Segnale trasversale HL per WPR - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 7
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
Bigeev Rustem
L'indicatore HLCrossSig per WPR è considerato un indicatore di tendenza, in quanto è progettato per "catturare" le tendenze, ma allo stesso tempo è anche un indicatore piuttosto complesso e massimamente informativo, che consente di escludere la componente psicologica ed emotiva dal commercio del trader.
Questo indicatore indica i livelli per l'apertura delle posizioni, l'impostazione di uno stop, di un trailing stop e di un take profit, il che non lascia praticamente alcun motivo al trader di dubitare dell'apertura di questa o quella operazione. L'esclusione del fattore psicologico ed emotivo dal trading è uno dei momenti chiave per ottenere profitti sul mercato.
Parametri di ingresso:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; // Periodo dell'intervallo da superare; più grande è il valore, più tardivi sono i segnali e meno frequenti sono i segnali input int MA_Period=21; // Periodo per la variabile Heiken Ashi. Serve come filtro aggiuntivo input int Risk=0; // Rischio massimo in pips per calcolare il livello di ingresso in base al livello del MAX/MIN più vicino input int ATR_Period=120; // Periodo ATR. Utilizzato per calcolare il livello di volatilità. input double Q=0.7; // Parametro per l'impostazione del Take. - Frazione della dimensione dello Stop. if =1, Take = Stop input int WPR_Period=12; // Periodo WPR. Serve come filtro aggiuntivo input int HLine=-38; // Linea di segnale di arresto superiore per WPR input int LLine=-62; // Linea di segnale di arresto inferiore per WPR
Elementi visualizzati dell'indicatore:
- Frecce in alto e in basso - segnali di apertura delle posizioni corrispondenti;
- Cerchi nel mirino - luogo in cui impostare il Take Profit iniziale;
- Punti - in questo indicatore sono utilizzati per confermare la tendenza stabilita; se il prezzo rompe costantemente i livelli di questi punti, si dovrebbe cercare di mantenere la posizione il più a lungo possibile, se i punti disegnano un "corridoio" per lungo tempo, è il momento di fissare il profitto;
- Rombi - confine di impostazione dello stop loss o del trailing stop.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/728
Indicatore di tendenza del canale.Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop
Eliminerà tutti gli oggetti del grafico quando l'eseguibile compilato verrà trascinato sul grafico.
L'indicatore iGDR_Fractal_Levels mostra i livelli dei frattali, ma non tutti, bensì solo i loro valori medi per un certo periodo di tempo.Trap News MT5
Script per Trap News ad alto impatto