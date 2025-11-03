Autore reale:

Bigeev Rustem

L'indicatore HLCrossSig per WPR è considerato un indicatore di tendenza, in quanto è progettato per "catturare" le tendenze, ma allo stesso tempo è anche un indicatore piuttosto complesso e massimamente informativo, che consente di escludere la componente psicologica ed emotiva dal commercio del trader.

Questo indicatore indica i livelli per l'apertura delle posizioni, l'impostazione di uno stop, di un trailing stop e di un take profit, il che non lascia praticamente alcun motivo al trader di dubitare dell'apertura di questa o quella operazione. L'esclusione del fattore psicologico ed emotivo dal trading è uno dei momenti chiave per ottenere profitti sul mercato.

Parametri di ingresso:

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int WPR_Period= 12 ; input int HLine=- 38 ; input int LLine=- 62 ;

Elementi visualizzati dell'indicatore:

