CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Segnale trasversale HL per WPR - indicatore per MetaTrader 5

Bigeev Rustem | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(27)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

Bigeev Rustem

L'indicatore HLCrossSig per WPR è considerato un indicatore di tendenza, in quanto è progettato per "catturare" le tendenze, ma allo stesso tempo è anche un indicatore piuttosto complesso e massimamente informativo, che consente di escludere la componente psicologica ed emotiva dal commercio del trader.

Questo indicatore indica i livelli per l'apertura delle posizioni, l'impostazione di uno stop, di un trailing stop e di un take profit, il che non lascia praticamente alcun motivo al trader di dubitare dell'apertura di questa o quella operazione. L'esclusione del fattore psicologico ed emotivo dal trading è uno dei momenti chiave per ottenere profitti sul mercato.

Parametri di ingresso:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input int Supr_Period=6;  // Periodo dell'intervallo da superare; più grande è il valore, più tardivi sono i segnali e meno frequenti sono i segnali
input int MA_Period=21;   // Periodo per la variabile Heiken Ashi. Serve come filtro aggiuntivo
input int Risk=0;         // Rischio massimo in pips per calcolare il livello di ingresso in base al livello del MAX/MIN più vicino
input int ATR_Period=120; // Periodo ATR. Utilizzato per calcolare il livello di volatilità.
input double Q=0.7;       // Parametro per l'impostazione del Take. - Frazione della dimensione dello Stop. if =1, Take = Stop
input int WPR_Period=12;  // Periodo WPR. Serve come filtro aggiuntivo
input int HLine=-38;      // Linea di segnale di arresto superiore per WPR
input int LLine=-62;      // Linea di segnale di arresto inferiore per WPR

Elementi visualizzati dell'indicatore:

  1. Frecce in alto e in basso - segnali di apertura delle posizioni corrispondenti;
  2. Cerchi nel mirino - luogo in cui impostare il Take Profit iniziale;
  3. Punti - in questo indicatore sono utilizzati per confermare la tendenza stabilita; se il prezzo rompe costantemente i livelli di questi punti, si dovrebbe cercare di mantenere la posizione il più a lungo possibile, se i punti disegnano un "corridoio" per lungo tempo, è il momento di fissare il profitto;
  4. Rombi - confine di impostazione dello stop loss o del trailing stop.

Fig.1 Indicatore HLCrossSignalForWPR

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/728

Regressione passata deviata Regressione passata deviata

Indicatore di tendenza del canale.

Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop

Eliminerà tutti gli oggetti del grafico quando l'eseguibile compilato verrà trascinato sul grafico.

iGDR_Fractal_Levels iGDR_Fractal_Levels

L'indicatore iGDR_Fractal_Levels mostra i livelli dei frattali, ma non tutti, bensì solo i loro valori medi per un certo periodo di tempo.

Trap News MT5 Trap News MT5

Script per Trap News ad alto impatto