Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Pivot_PP - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 894
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Rosh solamente conversión.
^ Indicador de Pivot_PP.
^ Indicador de Pivot_PP.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7217
BullsBearsEyes
Indicador Ojos de Toros Osos.KC
El indicador de canales - KC
^Pivot_ResSup
Indicador ^ Pivot_ResSupNRTR GATOR
Es el indicador NRTR, en el cual las velas están pintadas según las posiciones mutuas de líneas de piel de cocodrilo.