無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Pivot_PP - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 741
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Rosh conversed only
インディケータ ^Pivot_PP.
インディケータ ^Pivot_PP.
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7217
Pivot_ResSup
インディケータ ^Pivot_ResSupSignalitics Trend Assistant
View current and historical trends of every timeframe.
MTF_CCI
インディケータ MTF CCI.Dinapoli ZZ (ZigZag)
インディケータ Dinapoli.