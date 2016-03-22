CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

^Pivot_PP - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español 日本語
Visualizações:
775
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Author: Rosh conversed only

^Pivot_PP indicator.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7217

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

Indicador Bulls Bears Eyes.

KC KC

O indicador de canais - KC

^Pivot_ResSup ^Pivot_ResSup

Indicator ^Pivot_ResSup

NRTR GATOR NRTR GATOR

Este é o indicador NRTR, no qual as velas são pintadas de acordo com as posições mútuas das linhas do jacaré (Alligator).