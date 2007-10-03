CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

^Pivot_PP - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
4287
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Rosh conversed only

Индикатор ^Pivot_PP.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7217

MTF_CCI MTF_CCI

Индикатор MTF CCI.

Dinapoli ZZ (ZigZag) Dinapoli ZZ (ZigZag)

Индикатор Джо ДиНаполи.

^Pivot_ResSup ^Pivot_ResSup

Индикатор ^Pivot_ResSup

FanSimple8 FanSimple8

Индикатор FanSimple показывает правильность разворота веера средних на разных таймфреймах. Индикатор включает в себя четыре скользящих средних с значениями 5, 21, 55, 233, которые отражаются на графике.